13:17  29 октября
Призвал к насилию над ТЦК: в Черниговской области судили YouTube-блогера
11:33  29 октября
На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
UA | RU
UA | RU
29 октября 2025, 15:42

Присвоение имущества завода "Арсенал" в Киеве: экс-чиновнице объявили подозрение

29 октября 2025, 15:42
Читайте також українською мовою
Фото: завод "Арсенал"/wikipedia
Читайте також
українською мовою

Подозрение объявили бывшей чиновница Государственной регистрационной службы Украины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

В центре Киева на участке 25 га находится оборонное предприятие военно-промышленного комплекса. В 2007 году часть его недвижимого имущества была передана в совместную деятельность с частными структурами. Впоследствии представители этих компаний пытались через суд оформить право собственности на отдельные помещения, но безуспешно.

В конце 2013 года подозреваемая, действуя вопреки интересам службы, оформила за частными компаниями общую долевую собственность на недвижимость на основании решения суда, которое на тот момент не вступило в силу и впоследствии было отменено. Это привело к противоправному отчуждению государственного имущества.

Фигурантка получила подозрение в пособничестве в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Экс-чиновнице избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители сообщили о подозрениях 12 чиновникам коммунальных предприятий и районных администраций, а также двум руководителям подрядных организаций. Из-за служебной халатности и коррупционных схем бюджет столицы понес убытки почти в 73 миллиона гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев имущество Завод оборонная промышленность предприятие подозрение
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
В Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК
29 октября 2025, 16:15
Центральная ВВК начала отменять заключения о непригодности к военной службе, изданные на Днепропетровщине
29 октября 2025, 15:50
Хотела купить собаку: в Запорожье женщина перевела более 100 тысяч на счет мошенников
29 октября 2025, 15:45
Документалка "Куба и Аляска" харьковских парамедыкинь получила награду в Италии
29 октября 2025, 15:20
Украинские военные уничтожили российский флаг, который оккупанты повесили при въезде в Покровск
29 октября 2025, 15:19
В Киеве будут судить организаторов сети нелегальных онлайн-казино: оборот – около 83 млн грн
29 октября 2025, 15:15
Заложники в Луцке: мужчина угрожал трем детям и требовал отсрочку – приговор суда
29 октября 2025, 15:11
В Закарпатье разоблачили переправителя военнообязанных через границу за $7000
29 октября 2025, 14:58
Пассажир погиб, водитель скрылся: подробности смертельной аварии на Житомирщине
29 октября 2025, 14:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »