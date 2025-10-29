Фото: завод "Арсенал"/wikipedia

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

В центре Киева на участке 25 га находится оборонное предприятие военно-промышленного комплекса. В 2007 году часть его недвижимого имущества была передана в совместную деятельность с частными структурами. Впоследствии представители этих компаний пытались через суд оформить право собственности на отдельные помещения, но безуспешно.

В конце 2013 года подозреваемая, действуя вопреки интересам службы, оформила за частными компаниями общую долевую собственность на недвижимость на основании решения суда, которое на тот момент не вступило в силу и впоследствии было отменено. Это привело к противоправному отчуждению государственного имущества.

Фигурантка получила подозрение в пособничестве в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Экс-чиновнице избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители сообщили о подозрениях 12 чиновникам коммунальных предприятий и районных администраций, а также двум руководителям подрядных организаций. Из-за служебной халатности и коррупционных схем бюджет столицы понес убытки почти в 73 миллиона гривен.