Фото: завод "Арсенал"/wikipedia

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

У центрі Києва на ділянці 25 га розташоване оборонне підприємство військово-промислового комплексу. У 2007 році частину його нерухомого майна передали у спільну діяльність із приватними структурами. Згодом представники цих компаній намагалися через суд оформити право власності на окремі приміщення, але безуспішно.

Наприкінці 2013 року підозрювана, діючи всупереч інтересам служби, оформила за приватними компаніями спільну часткову власність на нерухомість на підставі рішення суду, яке на той момент не набрало чинності та згодом було скасоване. Це призвело до протиправного відчуження державного майна.

Фігурантка отримала підозру у пособництві у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). Їй загрожує до 12 років вʼязниці з конфіскацією майна.

Експосадовиці обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці повідомили про підозри 12 посадовцям комунальних підприємств і районних адміністрацій, а також двом керівникам підрядних організацій. Через службову недбалість та корупційні схеми бюджет столиці зазнав збитків майже у 73 мільйони гривень.