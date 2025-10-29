13:17  29 жовтня
Закликав до насильства над ТЦК: на Чернігівщині судили YouTube-блогера
11:33  29 жовтня
На Замковій горі в Києві конфлікт між двома перехожими завершився вбивством
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2025, 15:42

Привласнення майна заводу "Арсенал" у Києві: експосадовиці оголосили підозру

29 жовтня 2025, 15:42
Читайте также на русском языке
Фото: завод "Арсенал"/wikipedia
Читайте также
на русском языке

Підозру оголосили колишній посадовиці Державної реєстраційної служби України

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

У центрі Києва на ділянці 25 га розташоване оборонне підприємство військово-промислового комплексу. У 2007 році частину його нерухомого майна передали у спільну діяльність із приватними структурами. Згодом представники цих компаній намагалися через суд оформити право власності на окремі приміщення, але безуспішно.

Наприкінці 2013 року підозрювана, діючи всупереч інтересам служби, оформила за приватними компаніями спільну часткову власність на нерухомість на підставі рішення суду, яке на той момент не набрало чинності та згодом було скасоване. Це призвело до протиправного відчуження державного майна.

Фігурантка отримала підозру у пособництві у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). Їй загрожує до 12 років вʼязниці з конфіскацією майна.

Експосадовиці обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці повідомили про підозри 12 посадовцям комунальних підприємств і районних адміністрацій, а також двом керівникам підрядних організацій. Через службову недбалість та корупційні схеми бюджет столиці зазнав збитків майже у 73 мільйони гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ майно Завод оборонна промисловість підприємство підозра
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Центральна ВЛК почала скасовувати висновки про непридатність до військової служби, видані на Дніпропетровщині
29 жовтня 2025, 15:50
Документалка "Куба і Аляска" харківських парамедикинь здобула нагороду в Італії
29 жовтня 2025, 15:20
Українські військові знищили російський прапор, який окупанти повісили при в′їзді до Покровська
29 жовтня 2025, 15:19
У Києві судитимуть організаторів мережі нелегальних онлайн-казино: обіг – близько 83 млн грн
29 жовтня 2025, 15:15
Заручники у Луцьку: чоловік погрожував трьом дітям і вимагав відстрочку – вирок суду
29 жовтня 2025, 15:11
На Закарпатті викрили переправника військовозобов'язаних через кордон за $7000
29 жовтня 2025, 14:58
Пасажир загинув, водій зник: подробиці смертельної аварії на Житомирщині
29 жовтня 2025, 14:56
На Закарпатті 59-річний водій збив пішохода: чоловік загинув на місці
29 жовтня 2025, 14:40
На Харківщині підприємці і влада обговорять розвиток економіки регіону
29 жовтня 2025, 14:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »