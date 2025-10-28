08:58  28 жовтня
На Хмельниччині викрили мережу нелегальних АЗС
07:15  28 жовтня
Карпати накриє штормовий вітер: синоптики попередили про небезпеку
09:12  28 жовтня
На Полтавщині в лісосмузі знайшли тіло чоловіка, який зник влітку
28 жовтня 2025, 10:50

У Києві пʼяний чоловік влаштував стрілянину біля будинку: є поранені перехожі

28 жовтня 2025, 10:50
Фото: Нацполіція
Інцидент стався у Подільському районі столиці. Внаслідок стрілянини постраждали двоє людей

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Це сталось пізно ввечері біля одного з житлових будинків на проспекті Європейського Союзу. Чоловік у компанії знайомих випивав алкоголь, і провокував конфлікт з перехожими.

Під час сварки зловмисник дістав пістолет та почав ним розмахувати. Згодом він здійснив постріли у бік двох перехожих (чоловіки 39 та 37 років). Внаслідок стрілянини один потерпілий отримав вогнепальне поранення ноги, а інший – поранення живота.

Зловмисник після цього втік, але його затримали. Стрілком виявився 40-річний житель Києва. Тепер йому оголоси про підозру. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Одесі водій Range Rover відкрив стрілянину по пішоходах на Фонтанській дорозі після сварки, яка почалася через перехід дороги. За даними слідства, чоловік кілька разів вистрілив у бік людей із травматичного пістолета.

