16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
16:45  27 жовтня
У Харкові застілля друзів закінчилось вбивством: поліція розпочала розслідування
15:25  27 жовтня
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2025, 15:45

Роздягнув і зґвалтував під час тренувань: у Києві відправили під варту тренера, який скористався довірою дитини з вадами мовлення

27 жовтня 2025, 15:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Києві правоохоронці відправили під варту чоловіка, який зґвалтував 11-річну дівчину. Вона була його ученицею

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У столиці під варту відправили тренера з джиу-джитсу. Він отримав про підозру в сексуальному насильстві. За даними слідства, коли 37-річний тренер після індивідуального тренування залишився наодинці з дитиною, він скористався її довірою: він роздягнув її та зґвалтував.

Відомо, що 11-річна дівчинка має вади мовлення, через що не могла одразу розповісти про те, що сталось. Зараз його затримано. Суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб.

"Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 153 КК України - сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Херсонській області будуть судити 24-річного чоловіка. Він зґвалтував малолітню дитину. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
згвалтування педофіл Київ
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Ще три пункти пропуску на Львівщині підключено до європейської системи EES
27 жовтня 2025, 17:35
Смертельна ДТП на Херсонщині: мотоцикл злетів у кювет і перекинувся
27 жовтня 2025, 17:20
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
27 жовтня 2025, 16:59
У Харкові застілля друзів закінчилось вбивством: поліція розпочала розслідування
27 жовтня 2025, 16:45
На Львівщині жінка вкрала скиньку для пожертв: люди збирали кошти на допомогу ЗСУ
27 жовтня 2025, 16:20
Як "місто-Герой" Оріхів на Запоріжжі готується до четвертої фронтової зими
27 жовтня 2025, 16:01
У Закарпатській області на кордоні з Румунією обмежили рух на понад 30 днів
27 жовтня 2025, 15:55
На Львівщині 37-річний чоловік жорстоко побив дружину: потерпіла госпіталізована
27 жовтня 2025, 15:50
У Чехії рекордна кількість українських біженців – майже 400 тисяч
27 жовтня 2025, 15:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »