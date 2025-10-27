Ілюстративне фото

У Києві правоохоронці відправили під варту чоловіка, який зґвалтував 11-річну дівчину. Вона була його ученицею

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У столиці під варту відправили тренера з джиу-джитсу. Він отримав про підозру в сексуальному насильстві. За даними слідства, коли 37-річний тренер після індивідуального тренування залишився наодинці з дитиною, він скористався її довірою: він роздягнув її та зґвалтував.

Відомо, що 11-річна дівчинка має вади мовлення, через що не могла одразу розповісти про те, що сталось. Зараз його затримано. Суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб.

"Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 153 КК України - сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Херсонській області будуть судити 24-річного чоловіка. Він зґвалтував малолітню дитину. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.