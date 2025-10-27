Фото: прокуратура

До суду у Києві направлений обвинувальний акт стосовно жінки, яка викинула з вікна п’ятого поверху собаку знайомої – внаслідок падіння тварина загинула

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Жінка в квартирі посварилася зі своєю знайомою. Під час конфлікту, будучи напідпитку, вона схопила за шкіру фокстер’єра на прізвисько Бобчик – собака належала знайомій – і викинула його з вікна п’ятого поверху. Від отриманих численних травм внутрішніх органів тварина померла.

Фігурантці загрожує від п’яти до восьми років вʼязниці.

