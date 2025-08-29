Фото: БЕБ

Слідчі з’ясували, що підроблені документи виготовлялися за кордоном та переправлялися в Україну прихованими каналами

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили схему виготовлення та збуту підроблених документів, яку організували двоє громадян на території Румунії. За даними слідства, зловмисники облаштували там нелегальне виробництво, використовуючи професійне поліграфічне обладнання. Серед підробок, які вони пропонували клієнтам, були водійські посвідчення, техпаспорти, дипломи, свідоцтва про народження та навіть бланки зразків нотаріальних документів.

Правоохоронці вилучили велику партію фальшивих бланків

Щоб переправити підроблену продукцію в Україну, один із учасників групи скористався послугами приватного перевізника, не попередивши його про вміст вантажу. Проте на пункті пропуску під час митного контролю правоохоронці виявили та вилучили близько 1200 фальшивих бланків та обладнання для їх виготовлення.

Серед них були документи різних категорій

Додатково встановлено, що частина цих бланків мала кримінальне походження. У 2022 році, після захоплення російськими військами міста Василівка Запорізької області, з місцевого сервісного центру МВС зникла велика кількість офіційних документів. Слідство вважає, що саме вони опинилися в руках обвинуваченого та використовувалися у його незаконній діяльності.

Наразі фігуранту справи оголошено підозру, а обвинувальний акт передано до суду. Якщо його провину буде доведено, чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, на Львівщині засудили жителя Золочівського району, який за гроші організував незаконний виїзд двох чоловіків за кордон. Він виготовив підроблені військові документи, завдяки яким їхні власники намагалися видати себе за військовослужбовців у відпустці.