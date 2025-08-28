фото: Олександр Кубраков

Про це повідомив колишній віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Нічна ракетна атака на Київ серйозно пошкодила наш офіс, офіс аналітичного центру We build Ukraine. Колектив не постраждав, тримаємось. Дякую кожному за добрі слова і всім тим хто вже долучився допомагати. Все обовʼязково відремонтуємо та поправимо. Всі заплановані у вересні заходи проведемо, а зобов'язання в рамках наших проектів виконаємо, попри всі негаразди", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Внаслідок російського удару пошкоджена будівля місії ЄС.