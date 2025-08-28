14:15  28 серпня
У Кропивницькому попрощалися із загиблим пілотом МіГ-29 Сергієм Бондарем
10:26  28 серпня
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
11:57  28 серпня
На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір
28 серпня 2025, 15:59

Внаслідок ракетної атаки на Київ постраждав офіс ексміністра Кубракова

28 серпня 2025, 15:59
фото: Олександр Кубраков
Росіяни пошкодили офіс аналітичного центру We build Ukraine

Про це повідомив колишній віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Нічна ракетна атака на Київ серйозно пошкодила наш офіс, офіс аналітичного центру We build Ukraine. Колектив не постраждав, тримаємось. Дякую кожному за добрі слова і всім тим хто вже долучився допомагати. Все обовʼязково відремонтуємо та поправимо. Всі заплановані у вересні заходи проведемо, а зобов'язання в рамках наших проектів виконаємо, попри всі негаразди", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Внаслідок російського удару пошкоджена будівля місії ЄС.

27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
