В столице в понедельник, 25 августа, будут действовать временные ограничения движения транспорта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

Причина – проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Ограничения будут касаться центральной части Киева. Водителей и пешеходов просят учитывать это при планировании маршрута.

Напомним, премьер-министр Канады Марк Карни 24 августа приехал в Киев. Визит состоялся в День независимости Украины.