В центре Киева 25 августа ограничат движение: детали
В столице в понедельник, 25 августа, будут действовать временные ограничения движения транспорта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.
Причина – проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
Ограничения будут касаться центральной части Киева. Водителей и пешеходов просят учитывать это при планировании маршрута.
Напомним, премьер-министр Канады Марк Карни 24 августа приехал в Киев. Визит состоялся в День независимости Украины.
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Массированная атака: в Сумах более 10 попаданий, пылают дома
25 августа 2025, 02:48В Харьковской области дрон ударил по дому: пострадали две женщины
25 августа 2025, 02:26Сумщина под массированной атакой дронов: зафиксированы попадания и пожары
25 августа 2025, 02:04Потерял палец: актер Артур Логай рассказал о несчастном случае на скалодроме в Киеве
24 августа 2025, 18:40Наконец-то дома: украинские воины и гражданские возвращаются после длительного плена
24 августа 2025, 17:53В Донецкой области ВСУ восстановили контроль над тремя селами, – Сырский
24 августа 2025, 17:02РФ заявила о захвате Филии в Днепропетровской области: что известно на самом деле
24 августа 2025, 16:25Бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко освободили из российского плена
24 августа 2025, 16:07В Харьковской области вражеский дрон попал в магазин: пострадал местный житель
24 августа 2025, 15:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
