13:00  04 серпня
Диво врожаю: у Дніпрі жінка виростила огірок, схожий на кавун
11:53  04 серпня
Сергій Притула знову став батьком та показав перші фото з дитиною
08:24  04 серпня
У Харкові чоловік стріляв у ветерана ЗСУ: нападника затримали
UA | RU
UA | RU
04 серпня 2025, 15:06

У Києві чоловік вимагав $10 тисяч за нерозповсюдження "пікантних" фото дівчини

04 серпня 2025, 15:06
Читайте также на русском языке
Фото: Київська міська прокуратура
Читайте также
на русском языке

У столиці триває розслідування справи щодо вимагання значної суми грошей за нерозповсюдження особистих знімків

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Прокуратура Дарницького району Києва повідомила про підозру 28-річному чоловіку, який вимагав у дівчини 10 тисяч доларів за нерозголошення її інтимних фото. За версією слідства, підозрюваний погрожував розіслати ці знімки її родичам і колегам, якщо вона не передасть йому гроші. Для оплати він вимагав переказати кошти на криптогаманець.

Зазначається, що чоловік не був знайомий із потерпілою. Його дії кваліфікували за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України - вимагання з погрозою розголошення особистих даних, вчинене в умовах воєнного стану.

Залежно від вироку, підозрюваному загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі слідство триває, встановлюються всі деталі справи.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті суд наклав штраф на чоловіка через дії його малолітнього сина. Хлопець розповсюдив інтимні фото двох дівчат у шкільних чатах Вайбер та Телеграм серед учнів одного з навчальних закладів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
здирництво фото Київ шантаж криптовалюта інтимні фото
У Святошинському районі Києва виявили міну на дитячому майданчику
04 серпня 2025, 13:22
Сергій Притула знову став батьком та показав перші фото з дитиною
04 серпня 2025, 11:53
У Києві судитимуть 20‑річного хлопця, який підпалив двері квартири за "завданням" псевдоправоохоронця
04 серпня 2025, 11:22
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
На Харківщині активно готують кадри для місцевих підприємств
04 серпня 2025, 17:25
Завтра в Україні очікується до +34, подекуди дощі з грозами
04 серпня 2025, 17:11
19-річний воротар "Кривбаса" не повернувся в Україну з передсезонних зборів у Словенії
04 серпня 2025, 17:03
Готувала теракт у центрі Дніпра: СБУ викрила наркозалежну російську агентку
04 серпня 2025, 16:55
На Київщині викрили "бізнесменів", які торгували наркотиками
04 серпня 2025, 16:46
На трасі на Прикарпатті зіткнулися BMW та Mercedes: постраждали двоє людей
04 серпня 2025, 16:40
Росіяни накрили вогнем Запорізьку область: є загиблі
04 серпня 2025, 16:26
Відомого депутата "Слуги народу" арештували із заставою у 8 млн грн
04 серпня 2025, 16:23
На Харківщині активно розвивають ветеранський спорт
04 серпня 2025, 16:19
Хотів врятувати гроші, але став жертвою шахраїв: на Рівненщині повідомили про підозру 19-річному аферисту
04 серпня 2025, 16:13
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »