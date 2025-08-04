Фото: Київська міська прокуратура

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Прокуратура Дарницького району Києва повідомила про підозру 28-річному чоловіку, який вимагав у дівчини 10 тисяч доларів за нерозголошення її інтимних фото. За версією слідства, підозрюваний погрожував розіслати ці знімки її родичам і колегам, якщо вона не передасть йому гроші. Для оплати він вимагав переказати кошти на криптогаманець.

Зазначається, що чоловік не був знайомий із потерпілою. Його дії кваліфікували за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України - вимагання з погрозою розголошення особистих даних, вчинене в умовах воєнного стану.

Залежно від вироку, підозрюваному загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі слідство триває, встановлюються всі деталі справи.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті суд наклав штраф на чоловіка через дії його малолітнього сина. Хлопець розповсюдив інтимні фото двох дівчат у шкільних чатах Вайбер та Телеграм серед учнів одного з навчальних закладів.