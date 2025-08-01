Кількість загиблих зросла до 26: у Києві з-під завалів дістали тіла ще 10 загиблих
Кількість загиблих унаслідок нічного удару по Києву 31 липня збільшилась до 26
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Протягом ночі та вранці 1 серпня у Святошинському районі столиці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку ще 10 тіл загиблих, серед них – дворічна дитина.
Таким чином, кількість жертв російського удару по Києву в ніч на 31 липня зросла до 26, з яких троє – діти.
За даними ДСНС, постраждали 159 людей, серед них 16 дітей. Психологи служби надали допомогу 112 постраждалим.
З місця трагедії вже вивезли понад 2000 тонн уламків. До ліквідації наслідків залучені 180 рятувальників та 60 одиниць техніки. Роботи тривають.
Нагадаємо, що в ніч на 31 липня росіяни атакували столицю ракетами та безпілотниками. Наслідки атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва. Поранення отримали десятки людей.
Раніше повідомлялося про 16 загиблих. Серед них — патрульна поліцейська Лілія Степанчук.
У Києві в п'ятницю, 1 серпня, скасували всі розважальні заходи. У місті оголошений День жалоби.