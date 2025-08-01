Фото: ДСНС

Кількість загиблих унаслідок нічного удару по Києву 31 липня збільшилась до 26

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

Протягом ночі та вранці 1 серпня у Святошинському районі столиці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку ще 10 тіл загиблих, серед них – дворічна дитина.

Таким чином, кількість жертв російського удару по Києву в ніч на 31 липня зросла до 26, з яких троє – діти.

За даними ДСНС, постраждали 159 людей, серед них 16 дітей. Психологи служби надали допомогу 112 постраждалим.

З місця трагедії вже вивезли понад 2000 тонн уламків. До ліквідації наслідків залучені 180 рятувальників та 60 одиниць техніки. Роботи тривають.

Нагадаємо, що в ніч на 31 липня росіяни атакували столицю ракетами та безпілотниками. Наслідки атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва. Поранення отримали десятки людей.

Раніше повідомлялося про 16 загиблих. Серед них — патрульна поліцейська Лілія Степанчук.

У Києві в п'ятницю, 1 серпня, скасували всі розважальні заходи. У місті оголошений День жалоби.