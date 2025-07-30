В столице произошел пожар в ТРЦ

фото: ГСЧС Украины в Киеве

Вчера, 29 июля, в Оболонском районе столицы возникло возгорание в одном из торгово-развлекательных центров

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.

Оказалось, что около 10:45 на Оболонском проспекте произошло возгорание в подвальном помещении ТРЦ. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар.

"Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.