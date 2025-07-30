У столиці сталася пожежа в ТРЦ
Вчора, 29 липня, в Оболонському районі столиці виникло займання в одному з торгово-розважальних центрів
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.
Виявилося, що близько 10:45 на проспекті Оболонському сталося загоряння в підвальному приміщенні ТРЦ. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.
"Жертв та постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі сталася пожежа в торгівельному центрі.
На Тернопільщині загорілася зерносушаркаВсі новини »
30 липня 2025, 04:00Жителька Одещини може сісти на 10 років за те, що підпалила солому односельця
29 липня 2025, 16:19На Миколаївщині 5-річний хлопчик ледь не загинув у вогні через підпал сухостою
29 липня 2025, 13:15
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
Стрілянина на Троєщині: чоловік поранив перехожого через зауваження
30 липня 2025, 08:49У Кам'янському 30 липня оголосили Днем жалоби
30 липня 2025, 08:40Росіяни просуваються на Донеччині: під загрозою ще п'ять населених пунктів
30 липня 2025, 08:33Масована атака на Дніпропетровщину: постраждали 2 людини, загинула худоба
30 липня 2025, 08:05Зник у лісі: на Рівненщині четвертий день шукають пенсіонера
30 липня 2025, 07:54Харків під обстрілом: з'явилися кадри наслідків атаки
30 липня 2025, 07:39Російські дрони і ракети атакували Україну: де лунали вибухи
30 липня 2025, 07:15На Одещині затримали 7 ухилянтів, які прямували до Молдови
30 липня 2025, 07:10На Хмельниччині підлітки впали з електросамоката: 16-річна дівчина дістала перелом черепа
30 липня 2025, 06:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни