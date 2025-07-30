У столиці сталася пожежа в ТРЦ

фото: ДСНС України у місті Києві

Вчора, 29 липня, в Оболонському районі столиці виникло займання в одному з торгово-розважальних центрів

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.

Виявилося, що близько 10:45 на проспекті Оболонському сталося загоряння в підвальному приміщенні ТРЦ. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.

"Жертв та постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.