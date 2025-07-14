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Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
14 июля 2025, 08:44

Полковник, которого боялась Россия: все подробности убийства Ивана Воронича

14 июля 2025, 08:44
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Некоторые известные на данный момент обстоятельства убийства российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
Некоторые известные на данный момент обстоятельства убийства российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
фото: Национальная полиция
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Убийство совершили два российских агента, они действительно найдены по горячим следам после преступления. Доказательства их причастности максимально убедительны, поскольку россияне их использовали в качестве одноразовых. На обмен россияне их забирать не стали бы, ценности они никакой для ФСБ не имеют, они действовали за деньги и кроме заказчика не знали ничего. Поэтому оба ликвидированы при попытке сопротивляться и убежать. Теперь даже прах их рассеется без вести.

Лица преступников: исполнитель – Гулализада Хагани, обеспечение – Нармин Гулиева. Они оба имеют паспорта Азербайджана, но на самом деле тесно связаны с криминальными группировками в России.

Гулиева въехала в Украину 15 мая из Молдовы из-за пункта пересечения Маяки-Удобное.

Хагани пытался пересечь официально государственную границу на том же пункте пересечения Маяки-Удобное 27 февраля 2025 года. Но поскольку в базах данных украинских правоохранителей он был отмечен как мафиози, во въезде в Украину ему официально отказали и запретили въезд до 2030-го года. То есть убийца оказался и действовал в Украине нелегально.

Целью киллеров был Иван Воронич. Иван был одним из руководителей 5-го управления контрразведки СБУ, которое было создано в 2015 году для диверсионных операций на временно оккупированных территориях, и уничтожило десятки известнейших командиров российских войск и спецслужб. Последние годы Вороныч служил в другом подразделении СБУ, но враг, очевидно, давно хотел отомстить полковнику, и Вороныч оставался среди величайших врагов России. Он заслужил высокие награды Украины, делал карьеру не политическими заказами, а делами, пользовался уважением боевых товарищей.

По предварительным данным, к сожалению, полковник Воронич проживал по месту регистрации в своей квартире, указанной во всех базах данных. В результате российские агенты установили наблюдение за подъездом и спустя короткое время выследили офицера и организовали убийство.

Это второй за время полномасштабного вторжения случай организованного покушения российских спецслужб в Киеве против государственных чиновников, достоверно подтвержденный и доказанный. Ранее, также в этом году, российские агенты покушались на жизнь военнослужащего ВСУ, он чудом выжил. Теракты были и в других мицстах Украины и против военных и против известных волонтеров, вносящих весомый вклад в победу.

Российские спецслужбы давно ведут кампанию террора в Украине, и, очевидно, масштабы ссылки агентуры, вербующейся в криминальных кругах, будут увеличиваться. Вполне вероятно, что широкомасштабные нападения и убийства граждан Азербайджана в РФ связаны как раз с тем, что российские спецслужбы пытаются заставить людей вести террористическую деятельность против Украины.

Вызывает обеспокоенность организация безопасности других известных офицеров СБУ, которые также активно участвовали в ликвидации предводителей оккупантов. Один из них – полковник Роман Червинский, которого суд упустил под домашний арест. Домашний арест должен быть отменен, иначе Червинский также подставляется под удар россиян.

Всем офицерам ВСУ и СБУ, некоторым известным общественным деятелям, нужно продумать меры безопасности, и при возможности не проживать по местам регистрации или адресам, публично известным, поскольку российские спецслужбы, безусловно, будут продолжать ссылать новые группы наемных убийц.

А месть за настоящего украинского героя полковника Воронича далеко не завершена, дальше будет, и возмездие врагу будет не раз.

Иван Воронич достоин звания Герой Украины (посмертно).

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