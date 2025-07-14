Полковник, которого боялась Россия: все подробности убийства Ивана Воронича

Некоторые известные на данный момент обстоятельства убийства российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича

Некоторые известные на данный момент обстоятельства убийства российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича

фото: Национальная полиция

Убийство совершили два российских агента, они действительно найдены по горячим следам после преступления. Доказательства их причастности максимально убедительны, поскольку россияне их использовали в качестве одноразовых. На обмен россияне их забирать не стали бы, ценности они никакой для ФСБ не имеют, они действовали за деньги и кроме заказчика не знали ничего. Поэтому оба ликвидированы при попытке сопротивляться и убежать. Теперь даже прах их рассеется без вести.

Лица преступников: исполнитель – Гулализада Хагани, обеспечение – Нармин Гулиева. Они оба имеют паспорта Азербайджана, но на самом деле тесно связаны с криминальными группировками в России.

Гулиева въехала в Украину 15 мая из Молдовы из-за пункта пересечения Маяки-Удобное.

Хагани пытался пересечь официально государственную границу на том же пункте пересечения Маяки-Удобное 27 февраля 2025 года. Но поскольку в базах данных украинских правоохранителей он был отмечен как мафиози, во въезде в Украину ему официально отказали и запретили въезд до 2030-го года. То есть убийца оказался и действовал в Украине нелегально.

Целью киллеров был Иван Воронич. Иван был одним из руководителей 5-го управления контрразведки СБУ, которое было создано в 2015 году для диверсионных операций на временно оккупированных территориях, и уничтожило десятки известнейших командиров российских войск и спецслужб. Последние годы Вороныч служил в другом подразделении СБУ, но враг, очевидно, давно хотел отомстить полковнику, и Вороныч оставался среди величайших врагов России. Он заслужил высокие награды Украины, делал карьеру не политическими заказами, а делами, пользовался уважением боевых товарищей.

По предварительным данным, к сожалению, полковник Воронич проживал по месту регистрации в своей квартире, указанной во всех базах данных. В результате российские агенты установили наблюдение за подъездом и спустя короткое время выследили офицера и организовали убийство.

Это второй за время полномасштабного вторжения случай организованного покушения российских спецслужб в Киеве против государственных чиновников, достоверно подтвержденный и доказанный. Ранее, также в этом году, российские агенты покушались на жизнь военнослужащего ВСУ, он чудом выжил. Теракты были и в других мицстах Украины и против военных и против известных волонтеров, вносящих весомый вклад в победу.

Российские спецслужбы давно ведут кампанию террора в Украине, и, очевидно, масштабы ссылки агентуры, вербующейся в криминальных кругах, будут увеличиваться. Вполне вероятно, что широкомасштабные нападения и убийства граждан Азербайджана в РФ связаны как раз с тем, что российские спецслужбы пытаются заставить людей вести террористическую деятельность против Украины.

Вызывает обеспокоенность организация безопасности других известных офицеров СБУ, которые также активно участвовали в ликвидации предводителей оккупантов. Один из них – полковник Роман Червинский, которого суд упустил под домашний арест. Домашний арест должен быть отменен, иначе Червинский также подставляется под удар россиян.

Всем офицерам ВСУ и СБУ, некоторым известным общественным деятелям, нужно продумать меры безопасности, и при возможности не проживать по местам регистрации или адресам, публично известным, поскольку российские спецслужбы, безусловно, будут продолжать ссылать новые группы наемных убийц.

А месть за настоящего украинского героя полковника Воронича далеко не завершена, дальше будет, и возмездие врагу будет не раз.

Иван Воронич достоин звания Герой Украины (посмертно).