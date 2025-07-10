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10 липня 2025, 16:56

Знав про загрозу, але нічого не зробив: у Києві оголосили про підозру чиновнику через підтоплення станцій метро

10 липня 2025, 16:56
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці оголосили про підозру чиновнику одного з департаментів за службову недбалість. Його дії коштували бюджету понад 160 мільйонів гривень

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У столиці отримав підозру директор одного з департаментів за службову недбалість, через яку сталось підтоплення тунелів метрополітену.

Правоохоронці розповіли, що цей чиновник був відповідальний за контроль та координацію діяльності підприємств, згідно своїх обов’язків, мав брати участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Він знав про загрозу аварійної ситуації, проте не вжив жодних заходів. Закриття станцій столичного метро, організація дублюючих маршрутів коштували бюджету понад 164 мільйонів гривень.

Нагадаємо, в грудні 2023 року між станціями "Деміївська" та "Либідська" сталась аварійна ситуація. Це призвело до протікання води, потрапляння піску та підтоплення. Через загрозу безпеці пасажирів довелось повністю зупинити рух потягів на окремих ділянках синьої гілки метро.

У грудні через це шість станцій в Києві закрили на ремонт. Уже в березні 2024 року стало відомо, що Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення.

У серпні 2024 року повідомили, що будівельники в столиці завершують відновлювальні роботи на перегоні між станціями метро "Деміївська" – "Либідська".

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