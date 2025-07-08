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08 июля 2025, 10:06

Последствия урагана на западе Украины: более 700 населенных пунктов без света

08 июля 2025, 10:06
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Западные области Украины накрыл сильный ураган со шквальным ветром и грозами, что повлекло за собой масштабные последствия. Из-за непогоды без электроснабжения остались более 700 населенных пунктов во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Ровенской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на областные военные администрации.

Так, по данным Ровенской ОВА, в регионе 61 населенный пункт полностью и 2 частично обесточены, без света осталось 13 634 абонента. Энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии и находятся на постоянной связи с местными властями.

На Тернопольщине из-за урагана обесточены 66 населенных пунктов, из них 42 частично. Повреждены 18 линий электропередач, без света остались 8 082 потребителя в Збаражском, Зборовском, Бережанском, Подволочиском, Тернопольском и Кременецьком районах.

Бригады энергетиков прилагают все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения.

На Франковщине 29 населенных пунктов без света полностью, 36 – частично.

На Закарпатье сильный ветер снес крыши из жилых домов.

Из-за падения деревьев на проезжей части дорог полиция организовала реверсное движение на проблемных участках.

Напомним, во вторник, 8 июля, в западных регионах Украины ожидаются грозы. Во второй половине дня возможны град и шквалы скоростью 15–20 м/с.

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