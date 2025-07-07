Melovin прямо со сцены объявил о мобилизации: где будет служить артист
Украинский певец Константин Бочаров, более известный, как Melovin, во время концерта в Киеве объявил, что мобилизовался в Государственную пограничную службу Украины
Ответное видео появилось в instagram артиста, передает RegioNews.
По его словам, участие в пограничном ансамбле - это не временный проект или пиар-коллаборация, а осознанное решение служить стране.
"Меня пригласили в этот ансамбль, поэтому с тех пор я тоже пограничник. С тех пор я играю вместе с тем ансамблем. И несу свою службу, но музыкальную вместе с такими невероятными музыкантами ГНСУ", - заявил он со сцены.
Справка: Melovin (настоящее имя – Константин Бочаров) – украинский певец, родился 11 апреля 1997 года в Одессе.
Стал известен после победы в шоу "Х-Фактор" в 2015 году. В 2018 году представлял Украину на "Евровидении" с песней Under the Ladder.
Известен своим ярким сценическим образом, позицией поддержки ЛГБТ+ и активным участием в общественных инициативах.
Напомним, в феврале в ВСУ мобилизовался юморист Игорь Ласточкин.