Melovin прямо со сцены объявил о мобилизации: где будет служить артист

фото: Instagram/melovin_official

Украинский певец Константин Бочаров, более известный, как Melovin, во время концерта в Киеве объявил, что мобилизовался в Государственную пограничную службу Украины

Ответное видео появилось в instagram артиста, передает RegioNews.

По его словам, участие в пограничном ансамбле - это не временный проект или пиар-коллаборация, а осознанное решение служить стране.

"Меня пригласили в этот ансамбль, поэтому с тех пор я тоже пограничник. С тех пор я играю вместе с тем ансамблем. И несу свою службу, но музыкальную вместе с такими невероятными музыкантами ГНСУ", - заявил он со сцены.

Справка: Melovin (настоящее имя – Константин Бочаров) – украинский певец, родился 11 апреля 1997 года в Одессе.

Стал известен после победы в шоу "Х-Фактор" в 2015 году. В 2018 году представлял Украину на "Евровидении" с песней Under the Ladder.

Известен своим ярким сценическим образом, позицией поддержки ЛГБТ+ и активным участием в общественных инициативах.

Напомним, в феврале в ВСУ мобилизовался юморист Игорь Ласточкин.