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04 июля 2025, 16:50

Над Киевом сбиты несколько беспилотников "Гербер" с CRPA антенной и камерами: разъяснение от эксперта

04 июля 2025, 16:50
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фото: Facebook / Сергей Флеш
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Над Киевом сбили беспилотники Гербер с особым оборудованием, что указывает на возможное наличие радио ретранслятора поблизости

Об этом сообщил эксперт по связи Сергей "Флэш" в Facebook, передает RegioNews.

Над Киевом сбили несколько беспилотников Гербер с особым оборудованием, которые могли осуществлять ретрансляцию видео на значительные расстояния.

По словам специалиста, сбитые дроны отличались от обычных тем, что были оснащены камерами на подвесе, CRPA антенной и, что самое важное, радио модемом. Эта комбинация позволяет вести разведку в прифронтовых зонах, но появление таких беспилотников в Киеве имеет особое значение.

"Гербера в Киеве означает наличие где-то рядом радио ретранслятора", - объясняет Флэш.

Он добавляет, что передача видео непосредственно на расстояние в 300 км в Россию или даже 100 км в Беларусь на этом частотном диапазоне маловероятна. Вместо этого возможно создание сети MESH - цепочки ретрансляторов, которая могла бы передавать сигнал дальше, но этот процесс является очень рискованным и технически сложным.

ГерберГерберГербер

Эксперт обратился к профильным структурам с просьбой взять под контроль ситуацию, подчеркнув важность внимательного отношения к появлению таких технологических угроз.

Ранее сообщалось, что защитники Сумщины приземлили российские "Герберы".

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