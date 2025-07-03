В Киевскую область летят более 20 "Шахедов"

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В Киев и Киевскую область летят около 25 «Шахедов»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

Известно, что на столицу и Киевскую область летят около 25 вражеских дронов через Черниговскую область.

Всего в воздухе по состоянию на 20:40 находится около 40 вражеских беспилотников.

Как сообщалось, 3 июля разведывательный дрон РФ почти 40 минут кружил над Киевом.