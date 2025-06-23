Атака на столицу: спасатели достали тело седьмой жертвы

фото: КМВА

В Шевченковском районе Киева продолжается поисково-спасательная операция после российской атаки. По состоянию на 11:00 количество пострадавших в столице возросло до 31 человека

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, спасатели извлекли тело еще одного погибшего человека из-под завалов жилого дома — это седьмая подтвержденная жертва атаки.

По предварительным данным, под обломками могут оставаться еще несколько человек.

Чрезвычайники продолжают разбирать конструкции, медики дежурят на месте.

Напомним, в ночь на 23 июня Киев подвергся очередному массированному обстрелу со стороны российских войск — столицу атаковали ударные беспилотники и баллистические ракеты. Было известно о 4 погибших и 10 раненых. Впоследствии количество жертв в Киеве возросло до шести.

Ранее сообщалось, что в эту ночь российская армия атаковала Украину 368 средствами воздушного нападения.