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16 мая 2025, 18:21

В Киеве призывают воздержаться от посещения пляжей: названная причина

16 мая 2025, 18:21
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фото: иллюстративное
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В украинской столице по соображениям безопасности в условиях военного положения не планируют открывать купальный сезон и призывают ограничить посещение пляжей

Как сообщает RegioNews, об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

В столице продолжает действовать решение Совета обороны Киева от 17 мая 2023 года, согласно которому в городе не открывается купальный сезон, а жителям не рекомендуется посещать пляжи и места массового скопления людей у воды.

"Ограничения введены из соображений безопасности в условиях военного положения. В случае воздушной тревоги нахождение большого количества людей на пляжах может затруднить доступ к укрытиям и создать дополнительные риски для жизни. Именно поэтому, как и в предыдущие годы отдых на пляжах остается нежелательным", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве растет количество заболевших гепатитом А.

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Киев КГГА пляж пляжный сезон безопасность
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