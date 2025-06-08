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08 июня 2025, 09:45

Задержание военного с протезом: в полиции Киева объяснили, что действительно произошло на Михайловской площади

08 июня 2025, 09:45
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Фото: Нацполиция
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В сети распространяется информация о том, что в столице стражи порядка задержали военного с протезом, и даже повредили сам протез. В полиции объяснили, как все происходило на самом деле.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

7 июня полицейские патрулировали во время запланированной гражданами акции на Михайловской площади. Перед началом собрания пыталась подойти группа лиц. Они отказались от поверхностной проверки и начали стычку со стражами порядка.

Впоследствии их доставили в управление полиции для проверки. У нарушителей изъяли у молодых людей дымовые шашки и баллончики раздражительного действия и составили в отношении их административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению полицейского) КУоАП.

При этом в полиции отметили, что в соцсети распространяется недостоверная информация о неправомерном задержании военнослужащего с протезом, а также повреждении протеза работниками полиции.

"Информируем, что военнослужащий во время толкотни ударил протезом по голове работника полиции, причинив последнему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и ушибной раны. По указанному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 5 ст. правоохранительного органа продолжается следствие", - объяснили в полиции.

Напомним, ранее в Святошинском районе Киева мужчина с ножом напал на военного и украл у него телефон.

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