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У мережі шириться інформація про те, що в столиці правоохоронці затримали військового з протезом, і навіть пошкодили сам протез. У поліції пояснили, як все відбувалось насправді

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

7 червня поліцейські патрулювали під час проведення запланованої громадянами акції на Михайлівській площі. Перед початком зібрання до місця намагалась підійти група осіб. Вони відмовились від поверхневої перевірки та почали сутичку з правоохоронцями.

Згодом їх доставили до управління поліції для перевірки. У порушників вилучили у молодиків димові шашки та балончики дратівливої дії та склали відносно них адміністративні матеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство), ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню поліцейського) КУпАП.

При цьому в поліції зазначили, в соцмережі ширять недостовірну інформацію про неправомірне затримання військовослужбовця з протезом, а також пошкодження протеза працівниками поліції.

"Інформуємо, що військовослужбовець під час штовханини ударив протезом по голові працівника поліції, спричинивши останньому тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забійної рани. За вказаним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – насильство щодо працівника правоохоронного органу, триває слідство", - пояснили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Святошинському районі Києва чоловік з ножем напав на військового та вкрав у нього телефон.