В Киеве будут судить чиновников ГСЧС, закупивших две тысячи планшетов по завышенным ценам

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Работники ГБР завершили досудебное расследование относительно заместителя начальника одного из подразделений ГСЧС Украины и заместителя начальника отдела этого подразделения, закупивших электронные планшеты по завышенным ценам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В сентябре 2023 года подразделение ГСЧС объявило тендер на закупку 2 тыс. планшетов более чем на 50 млн грн. Закупка производилась через открытые торги, на которые заявку подало только одно предприятие с предложением на 30% выше рыночной стоимости гаджетов.

Выводы экспертиз подтвердили, что закупки прошли по завышенным ценам, что повлекло ущерб государству более чем в 7 млн гривен.

Чиновников обвиняют в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина разбил окно авто и угнал более 100 тыс. грн.