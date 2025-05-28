У Києві судитимуть посадовців ДСНС, які закупили дві тисячі планшетів за завищеними цінами

фото: ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника одного із підрозділів ДСНС України та заступника начальника відділу цього підрозділу, які закупили електронні планшети за завищеними цінами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

У вересні 2023 року підрозділ ДСНС оголосив тендер на закупівлю 2 тис. планшетів на понад 50 млн грн. Закупівля проводилася через відкриті торги, на які заявку подало лише одне підприємство із пропозицією на 30% вище ринкової вартості гаджетів.

Висновки експертиз підтвердили, що закупівлі пройшли за завищеними цінами, що спричинило збитків державі у понад 7 млн гривень.

Посадовців обвинувачують у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві чоловік розбив вікно авто і вкрав понад 100 тис. грн.