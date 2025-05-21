ГБР задержало военного из Киева, который за 50 тыс. долларов переправлял мужчин за границу
Сотрудники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении военнослужащему из Киева и жителю Харькова, которые планировали незаконно переправить через государственную границу четырех мужчин призывного возраста
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
По данным следствия, харьковчанин искал желающих покинуть Украину и обещал беспрепятственный выезд через пункт пропуска на спецтранспорте.
Военнослужащий должен был доставить мужчин до границы на автомобиле со спецсигналами и обеспечить беспрепятственный проезд, используя свое служебное положение.
Свои "услуги" злоумышленники оценили в 50 тыс. долларов США.
Оба фигуранта были задержаны во время передачи денег.
Задержанным доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная организованной группой.
Им грозит до 9 лет лишения свободы.
Напомним, милиционер из Киева может сесть на 9 лет за организацию незаконного выезда за границу своему знакомому.