ГБР задержало военного из Киева, который за 50 тыс. долларов переправлял мужчин за границу

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении военнослужащему из Киева и жителю Харькова, которые планировали незаконно переправить через государственную границу четырех мужчин призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, харьковчанин искал желающих покинуть Украину и обещал беспрепятственный выезд через пункт пропуска на спецтранспорте.

Военнослужащий должен был доставить мужчин до границы на автомобиле со спецсигналами и обеспечить беспрепятственный проезд, используя свое служебное положение.

Свои "услуги" злоумышленники оценили в 50 тыс. долларов США.

Оба фигуранта были задержаны во время передачи денег.

Задержанным доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная организованной группой.

Им грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, милиционер из Киева может сесть на 9 лет за организацию незаконного выезда за границу своему знакомому.