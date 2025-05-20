Правоохранитель из Киева может сесть на 9 лет за организацию незаконного выезда за границу своему знакомому

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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении столичного правоохранителя, который за деньги обещал организовать незаконный выезд за границу своему знакомому. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

За 11 тысяч долларов США правоохранитель предлагал содействовать в оформлении фиктивного заключения Медико-социальной экспертной комиссии по поводу непригодности к военной службе с последующим снятием с военного учета. Он уверял, что у него есть "нужные" связи в ведомстве и гарантировал беспрепятственный выезд за границу после оплаты "услуг".

Правоохранителя задержали при получении первой части неправомерной выгоды - 6 тысяч долларов.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве руководитель благотворительной организации устроил "бизнес" на уклонистах.