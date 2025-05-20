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20 мая 2025, 12:19

В Киеве задержали Председателя гарнизонного ВВК, торговавшего фиктивными документами

20 мая 2025, 12:19
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фото: ГПСУ
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Должностное лицо одного из военно-медицинских учреждений Государственной пограничной службы Украины получало неправомерную выгоду от военнослужащих за вынесение фиктивных решений по степени пригодности к военной службе и предоставлению отпусков по состоянию здоровья

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как выяснилось, полковник медицинской службы, который является Председателем гарнизонной военно-врачебной комиссии, используя свое служебное положение, наладил механизм получения от военнослужащих, прибывавших в медицинское учреждение для прохождения ВВК, неправомерной выгоды за вынесение в интересах последних решений по признанию их ограничения пригодными. фактического отсутствия оснований для этого.

В ходе обысков, проведенных в служебных помещениях, изъята медицинская документация, которая касалась военнослужащих, в отношении которых полковник медицинской службы, как Председатель гарнизонной ВВК, принимал неправомерные решения с последующим оформлением фиктивных выводов ВВК.

Офицеру поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, в Киеве задержали злоумышленников, устроивших стрельбу из авто.

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