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21 травня 2025, 10:34

ДБР затримало військового з Києва, який за 50 тис. доларів переправляв чоловіків за кордон

21 травня 2025, 10:34
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю з Києва та мешканцю Харкова, які планували незаконно переправити через державний кордон чотирьох чоловіків призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, харків’янин шукав охочих залишити Україну та обіцяв безперешкодний виїзд через пункт пропуску на спецтранспорті.

Військовослужбовець мав доставити чоловіків до кордону на автомобілі зі спецсигналами та забезпечити безперешкодний проїзд, використовуючи своє службове становище.

Свої "послуги" зловмисники оцінили у 50 тис. доларів США.

Обох фігурантів затримали під час передачі грошей.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою.

Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронець із Києва може сісти на 9 років за організацію незаконного виїзду за кордон своєму знайомому.

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