Правоохоронець із Києва може сісти на 9 років за організацію незаконного виїзду за кордон своєму знайомому

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо столичного правоохоронця, який за гроші обіцяв організувати незаконний виїзд за кордон своєму знайомому. Обвинувальний акт скеровано до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За 11 тисяч доларів США правоохоронець пропонував сприяти в оформленні фіктивного висновку Медико-соціальної експертної комісії щодо непридатності до військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. Він запевняв, що має "потрібні" зв’язки у відомстві і гарантував безперешкодний виїзд за кордон після оплати "послуг".

Правоохоронця затримали під час одержання першої частини неправомірної вигоди — 6 тисяч доларів.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві керівник благодійної організації влаштував "бізнес" на ухилянтах.