Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев — Винница
"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №267/268 Киев — Винница — Киев. Он будет курсировать 18 и 25 мая
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
График движения:
- из Киева — отправление в 08:33, прибытие в Винницу в 11:46
- из Винницы — отправление в 17:39, прибытие в Киев в 20:42.
Поезд будет курсировать в составе купейных вагонов, но с сидячими местами.
"Небольшая подсказка при выборе места: нечетные места — у окна, парные места — ближе к двери купе", — объяснили в "Укрзализныце".
Купить билеты на все рейсы можно в мобильном приложении, на официальном сайте "УЗ" и в билетных кассах вокзалов.
Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительный скорый поезд Киев — Днепр.
Ранее "Укрзализныця" запустила новый поезд, соединивший Прикарпатье, Галичину и Волынь.
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