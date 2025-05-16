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16 мая 2025, 13:55

Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев — Винница

16 мая 2025, 13:55
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фото: Укрзализныця
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"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №267/268 Киев — Винница — Киев. Он будет курсировать 18 и 25 мая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

График движения:

  • из Киева — отправление в 08:33, прибытие в Винницу в 11:46
  • из Винницы — отправление в 17:39, прибытие в Киев в 20:42.

Поезд будет курсировать в составе купейных вагонов, но с сидячими местами.

"Небольшая подсказка при выборе места: нечетные места — у окна, парные места ближе к двери купе", — объяснили в "Укрзализныце".

Купить билеты на все рейсы можно в мобильном приложении, на официальном сайте "УЗ" и в билетных кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительный скорый поезд Киев — Днепр.

Ранее "Укрзализныця" запустила новый поезд, соединивший Прикарпатье, Галичину и Волынь.

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