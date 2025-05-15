Фото: Нацполиция

В Киеве произошел инцидент на Аллее Героев. Там неадекватная женщина разбрасывала цветы на клумбе

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Киеве 15 мая произошел инцидент на Аллее Героев в центре города. 33-летняя женщина разбрасывала цветы и повредила фотографии установленных там украинских военных. По словам правоохранителей, она находилась в неадекватном состоянии.

Прохожие пытались помешать ее действиям. Впоследствии женщину задержали правоохранители. Свой поступок она не смогла объяснить. Теперь ее доставили в полицейский участок, где с ней общаются. Разрешается дело о правовой квалификации нарушения.

Напомним, в Киеве пьяный мужчина запустил салюты из окна своей квартиры. Местные жители испугались, подумав, что это взрывы. Правоохранители задержали мужчину. Теперь ему грозит до пяти лет ограничение свободы.