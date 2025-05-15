Фото: Нацполіція

У Києві стався інцидент на Алеї Героїв. Там неадекватна жінка розкидала квіти на клумбі

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві 15 травня стався інцидент на Алеї Героїв у центрі міста. 33-річна жінка розкидала квіти та пошкодила фотографії загиблих українських військових, які там встановлені. За словами правоохоронців, вона була в неадекватному стані.

Перехожі намагались завадити її діям. Згодом жінку затримали правоохоронці. Свій вчинок вона не змогла пояснити. Тепер її доставили до поліцейського відділку, де з нею спілкуються. Вирішується справа щодо правової кваліфікації порушення.

Нагадаємо, в Києві п'яний чоловік запустив салюти з вікна своєї квартири. Місцеві жителі злякались, подумавши, що це вибухи. Правоохоронці затримали чоловіка. Тепер йому загрожує до п'яти років обмеження волі.