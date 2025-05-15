13:17  15 травня
Синоптик дала прогноз на 16 травня: де буде найтепліше
12:59  15 травня
На Харківщині через російські обстріли закрили лікарню
10:03  15 травня
Сьогодні у Сумах День жалоби за вбитими внаслідок російського авіаудару
UA | RU
UA | RU
15 травня 2025, 21:45

Розкидала квіти та фотографії загиблих захисників: у Києві жінка влаштувала хаос на Алеї Героїв

15 травня 2025, 21:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Києві стався інцидент на Алеї Героїв. Там неадекватна жінка розкидала квіти на клумбі

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві 15 травня стався інцидент на Алеї Героїв у центрі міста. 33-річна жінка розкидала квіти та пошкодила фотографії загиблих українських військових, які там встановлені. За словами правоохоронців, вона була в неадекватному стані.

Перехожі намагались завадити її діям. Згодом жінку затримали правоохоронці. Свій вчинок вона не змогла пояснити. Тепер її доставили до поліцейського відділку, де з нею спілкуються. Вирішується справа щодо правової кваліфікації порушення.

Нагадаємо, в Києві п'яний чоловік запустив салюти з вікна своєї квартири. Місцеві жителі злякались, подумавши, що це вибухи. Правоохоронці затримали чоловіка. Тепер йому загрожує до п'яти років обмеження волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція затримання
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
Призвали на службу чоловіка, який мав право на відстрочку: на Рівненщині суд розглянув дії ТЦК
15 травня 2025, 22:40
У Києві сталась смертельна ДТП: обидва водії не вижили
15 травня 2025, 22:25
На Вінниччині 20-річний мотоцикліст збив велосипедиста
15 травня 2025, 22:05
Українські бійці атакували позиції росіян на Курщині
15 травня 2025, 21:35
Як читати етикетки корейської косметики: інструкція для новачків
15 травня 2025, 21:34
Суд продовжив Шуфричу запобіжний захід: нардепа доставлять у лікарню під конвоєм
15 травня 2025, 20:55
"Аж до околиць Києва": Росія все ще планує завоювати ще більше території в Україні - CNN
15 травня 2025, 20:55
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині артилерією та дронами: пошкоджені будинки, загинула жінка
15 травня 2025, 20:20
У Запоріжжі вперше за кілька років народилася трійня
15 травня 2025, 20:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Ганна Маляр
Всі блоги »