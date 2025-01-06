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06 января 2025, 08:02

В Украине зафиксировали случаи нового вируса, стремительно распространяющегося в Китае

06 января 2025, 08:02
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фото: pixabay.com
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В Украине с начала эпидсезона официально зафиксировали 13 случаев метапневмовируса человека (HMPV)

Об этом написала на своей facebook-странице доктор медицинских наук инфекционист Ольга Голубовская, передает RegioNews.

Доктор наук подчеркнула, что на самом деле случаев заражения значительно больше, чем официально подтвержденных Центром общественного здоровья. Она пояснила, что вспышка вируса вызвана адаптацией микроорганизмов, которые пользуются измененным иммунным ландшафтом в результате пандемии коронавирусной болезни 2019 года.

"Также негативно повлияли на нашу толерантность к инфицированию многими широко распространенными возбудителями длительные массовые локдауны, мы не контактировали друг с другом, а иммунные реакции начинаются с местных факторов защиты", – пояснила Голубовская.

Она добавила, что специалисты прогнозировали вспышки обычных респираторных заболеваний после завершения ограничительных мер.

Добавим, что в Китае вспыхнул новый вирус - метапневмовирус человека (HMPV). По мнению ученых, он может быть опаснее Covid-19. Болезнь была впервые обнаружена в 2001 году, однако вакцины до сих пор не разработаны. Метапневмовирусная инфекция – это респираторное заболевание, поражающее верхние и нижние дыхательные пути. HMPV вызывает симптомы, похожие на грипп, а также может иметь симптомы, подобные Covid-19.

В зоне риска дети в возрасте до пяти лет, особенно младенцы, пожилые люди, особенно старше 65 лет, и люди с ослабленной иммунной системой или хроническими респираторными заболеваниями, такими как астма, подвергаются большему риску.

HMPV распространяется через капли во время кашля или чихания, близкого контакта, например прикосновения или рукопожатия, загрязненных поверхностей, после чего люди касаются рта, носа или глаз.

Напомним, ранее житель Черкасщины умер от инфекции, которая передается из-за укусов комаров.

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