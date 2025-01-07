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07 января 2025, 20:06

Вспышка гепатита А во Львовской области: количество больных растет

07 января 2025, 20:06
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фото: GetArchive
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В середине декабря 2024 года в селе Волсвин Шептицкого района Львовщины зафиксировали вспышку вируса гепатита А. Сейчас инфекция продолжает распространяться

Об этом сообщили в пресс-службе Шептического городского совета, передает RegioNews.

На сегодня, 7 января, в Шептицком районе зарегистрировали 19 случаев вирусного гепатита А, 14 из них — в Волсвине.

На стационарном лечении находились восемь человек, из них четверо выписаны. Двое из четырех людей, которые остаются на лечении – это дети.

Также отмечается, что у 11 человек бессимптомное течение болезни, они находятся под наблюдением семейных врачей.

Представитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Оксана Сливинская рассказала, что в селе Волсвин проведена большая профилактическая работа, проведено хлорирование колодцев. Обследуются все контактные лица.

Напомним, о вспышке гепатита А во Львовской области стало известно 18 декабря прошлого года.

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