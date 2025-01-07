Вспышка гепатита А во Львовской области: количество больных растет
В середине декабря 2024 года в селе Волсвин Шептицкого района Львовщины зафиксировали вспышку вируса гепатита А. Сейчас инфекция продолжает распространяться
Об этом сообщили в пресс-службе Шептического городского совета, передает RegioNews.
На сегодня, 7 января, в Шептицком районе зарегистрировали 19 случаев вирусного гепатита А, 14 из них — в Волсвине.
На стационарном лечении находились восемь человек, из них четверо выписаны. Двое из четырех людей, которые остаются на лечении – это дети.
Также отмечается, что у 11 человек бессимптомное течение болезни, они находятся под наблюдением семейных врачей.
Представитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Оксана Сливинская рассказала, что в селе Волсвин проведена большая профилактическая работа, проведено хлорирование колодцев. Обследуются все контактные лица.
Напомним, о вспышке гепатита А во Львовской области стало известно 18 декабря прошлого года.