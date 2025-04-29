фото: прокуратура

В суд направлен обвинительный акт в отношении врача Сумской МСЭК по факту вымогательства и получения взятки, а также умышленного внесения в декларацию заведомо недостоверных сведений

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Следствием установлено, что, являясь членом специализированной онкологической комиссии, обвиняемая высказывала пациентам, проходившим плановый осмотр, просьбу уплатить определенную сумму для беспрепятственного принятия решения по установлению им инвалидности.

При этом пациенты перечисляли деньги на собственный банковский счет врача. Задокументировано получение ею 34 тысяч гривен от пациентов.

Более того, в ежегодной декларации врач не указала квартиру стоимостью 40 тысяч евро, которую она приобрела в Италии в июле 2023 года.

Напомним, стоимость своих "услуг" женщина оценивала до 20 тысяч гривен в зависимости от диагноза или срока продления существующей группы инвалидности.