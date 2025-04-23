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В суд направлен обвинительный акт в отношении местного предпринимателя, который, используя поддельные документы, завладел 50 га земли коммунальной собственности

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Обвиняемый с сентября 2023 по март 2024 года предоставил госрегистраторам поддельные решения сессии Юнаковского сельсовета Сумского района об утверждении проекта землеустройства по отводу 27 земельных участков из коммунального в собственность граждан.

При этом фигурант представлял интересы лиц, которым якобы были выделены земельные участки, на основании доверенностей на ведение земельных дел, которые люди предоставили ему по собственной неосведомленности.

На основе указанных поддельных документов за каждым из 27 граждан было зарегистрировано право собственности на земельные участки площадью около 2 гектаров для личного сельского хозяйства.

В дальнейшем полученную мошенническим путем землю предприниматель продал.

Согласно заключению экспертов, Юнаковскому сельскому совету нанесен ущерб в размере почти 600 тысяч гривен.

Напомним, на Закарпатье будут судить группу "черных лесорубов", которые вырубили деревьев в лесу на 35,5 млн гривен.