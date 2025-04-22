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22 апреля 2025, 21:30

Прорыв обороны на Харьковщине: суд продлил меру пресечения для генерала Галушкина

22 апреля 2025, 21:30
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фото: Общественное
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Сегодня, 22 апреля, Печерский районный суд города Киева на два месяца продлил меру пресечения для бывшего начальника Оперативно-тактической группировки "Харьков" генерала Юрия Галушкина. Он подозревается в ненадлежащей обороне Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

"Во вторник, 22 апреля Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения для эксначальника ОТУ "Харьков" генерала Юрия Галушкина в виде содержания под стражей на 60 дней — до 20 июня", — говорится в сообщении.

Адвокат Галушкина Дмитрий Круговой сообщил журналистам, что 17 апреля генералу сделали операцию по удалению металлоконструкций, установленных в результате перелома ключицы. С тех пор он находится в палате интенсивной терапии.

"Первое заседание должно было состояться в пятницу. Врачи предоставили письменный ответ, насколько мне известно со слов следователя, что он не может принимать участие ни по видеоконференции, ни лично прибыть в суд", — заявил адвокат.

К судебному заседанию 22 апреля Галушкин присоединился в онлайн-режиме.

Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины

Напомним, 20 января СБУ и ГБР задержали трех должностных лиц ВСУ, проваливших защиту Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

21 января Печерский районный суд города Киева избрал меры пресечения экскомандующему ОТУ "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину и бывшему командиру 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады Илье Лапину. Их подозревают в ненадлежащей обороне Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года.

В конце февраля Киевский апелляционный суд сменил меру пресечения бывшему командиру 125-й отдельной бригады территориальной обороны генерал-лейтенанту Артуру Горбенко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

В начале апреля Печерский суд Киева сменил меру пресечения для экскомандира 415-го батальона 125-й бригады ТрО полковника Ильи Лапина на круглосуточный домашний арест с разрешением посещать лечебные учреждения.

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