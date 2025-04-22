Прорив оборони на Харківщині: суд продовжив запобіжний захід для генерала Галушкіна

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Сьогодні, 22 квітня, Печерський районний суд міста Києва на два місяці продовжив запобіжний захід для колишнього начальника Оперативно-тактичного угруповання "Харків" генерала Юрія Галушкіна. Його підозрюють у неналежній обороні Харківщини під час наступу РФ у травні 2024 року

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

"У вівторок, 22 квітня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для ексначальника ОТУ "Харків" генерала Юрія Галушкіна у вигляді тримання під вартою на 60 днів — до 20 червня", — йдеться у повідомленні.

Адвокат Галушкіна Дмитро Круговий повідомив журналістам, що 17 квітня генералові зробили операцію з видалення металоконструкцій, які були встановлені внаслідок перелому ключиці. Відтоді він перебуває в палаті інтенсивної терапії.

"Перше засідання мало відбутись в п'ятницю. Лікарі надали письмову відповідь, наскільки мені відомо зі слів слідчого, що він неспроможний брати участь ані по відеоконференції, ані особисто прибути в суд", — заявив адвокат.

До судового засідання 22 квітня Галушкін доєднався в онлайн-режимі.

Справа про неналежну оборону Харківщини

Нагадаємо, 20 січня СБУ та ДБР затримали трьох посадовців ЗСУ, які провалили захист Харківщини під час наступу РФ у травні 2024 року. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми.

21 січня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи екскомандувачу ОТУ "Харків", бригадному генералу Юрію Галушкіну та колишньому командиру 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади Іллі Лапіну. Їх підозрюють у неналежній обороні Харківщини під час наступу РФ у травні 2024 року.

У кінці лютого Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому командиру 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерал-лейтенанту Артуру Горбенку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

На початку квітня Печерський суд Києва змінив запобіжний захід для екскомандира 415-го батальйону 125-ї бригади ТрО полковника Іллі Лапіна на цілодобовий домашній арешт із дозволом відвідувати лікувальні заклади.

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