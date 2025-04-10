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10 апреля 2025, 14:30

Взятка за съемку рекламы в центре Киева: будут судить руководителя КП

10 апреля 2025, 14:30
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фото: Нацполиция
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Следователи завершили досудебное расследование в отношении руководителя коммунального предприятия Подольского района, требовавшего у предпринимателя 40 тысяч гривен за разрешение на проведение рекламных съемок на Контрактовой площади. Обвинительный акт направили в суд

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.

По материалам дела, в январе 2025 года к чиновнику обратился местный предприниматель с просьбой предоставить разрешение на съемку рекламного видео. Чиновник заявил, что заключить договор возможно только после уплаты "вознаграждения". Он также заверил, что за эти средства поможет избежать проблем с контролирующими органами во время съемок.

Чиновника задержали "на горячем", когда он получал взятку.

Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении фигуранта по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, налоговика из Житомирской области будут судить за вымогательство взяток у владельца сети АЗС.

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суд взятка подозрение Киев реклама коммунальные предприятия Чиновник руководитель
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