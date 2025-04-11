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Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

По его словам, усиление боевых действий началось примерно 2 месяца назад.

"Враг начал более активно атаковать позиции наших военных, в некоторые дни доходило до 30-40 штурмов позиций именно на Запорожском направлении",– сказал Федоров.

В то же время, он отметил, что благодаря украинским военным, в том числе и спецслужбам на Запорожском направлении, жители города и области не почувствовали роста штурмов на фронте.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 531 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура

Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что армия РФ фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.