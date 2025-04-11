Фото: Нацполіція

У столиці затримали чоловіка, який вбив свого гостя. Це сталось через конфлікт під час застілля

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Трагедія сталась у квартирі на Харківському шосе. Там 42-річний чолові запросив товариша в гості. Під час застілля між ними стався конфлікт, який переріс у бійку. Зловмисник вдарив гостя кухонним ножем. Після цього він сам зателефонував до поліцейських.

За висновком судово-медичного експерта смерть 52-річного потерпілого настала внаслідок ножового поранення у груди та внутрішнього крововиливу. Нападнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині чоловік до смерті забив сусіда. Виявилось, що між ними виникла сварка, в ході якої господар розлютився та побив знайомого. Потерпілий помер від отриманих травм.