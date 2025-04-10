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10 апреля 2025, 01:39

Убийство в общежитии: на Днепропетровщине мужчина до смерти забил соседа

10 апреля 2025, 01:39
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фото: Нацполиция
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В Каменском на Днепропетровщине в суд направили обвинительный акт в отношении 30-летнего мужчины, который во время ссоры до смерти избил своего соседа по общежитию

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.

По материалам дела, трагический случай произошел 16 января в одном из общежитий города. Местные жители обнаружили в комнате тело мужчины со следами побоев.

Правоохранители оперативно установили личность возможного нападавшего. Им оказался 30-летний житель Каменского. Следователи выяснили, что в тот день у подозреваемого в гостях находился сосед.

"Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой хозяин разозлился и избил знакомого. От полученных травм мужчина скончался", - говорится в сообщении.

После завершения досудебного расследования правоохранители направили обвинительный акт в суд. Фигуранту грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который зарезал соседа по общежитию.

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суд преступление убийство общежитие Днепропетровская область подозреваемый Каменское
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