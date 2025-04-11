Помощь пушистикам: в Киеве заработал цифровой сервис для бездомных животных

иллюстративное фото: из открытых источников

В городском приложении "Киев Цифровой" заработал новый сервис "Адопция животных". Он объединяет приюты столицы и помогает найти животным дом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Пользователи могут просматривать фото кошек и собак, их описания, добавлять питомцев в список избранных и делиться историями животных в соцсетях.

Адопция животных доступна в разделе "Городские сервисы" в последней версии приложения.

Чтобы взять животное домой, нужно выбрать его карточку и нажать "Предложить дом". Опекун свяжется с пользователем в течение пяти дней, чтобы договориться о знакомстве и ответить на вопросы по уходу.

"Передача животного происходит в соответствии с правилами приюта, из которого его будут забирать", – говорится в сообщении.

Приюты и опекуны животных, которые хотят присоединиться к проекту и добавить своих подопечных в приложение для поиска новой семьи, могут зарегистрироваться по инструкции.

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