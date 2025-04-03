На Львовщине в фотоловушку пограничников попали дикие звери: рысь, волк, медведь и косуля
Камеры-ловушки пограничников в Самборском районе Львовщины снова зафиксировали диких животных
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Фотоловушки поймали на камеру настоящих хозяев этих лесов: рысь, волка, медведя и косулю. Это далеко не полный список зверей, попадающих в кадр.
Пограничники отмечают, что эти величественные хищники – не только звезды фотоловушек, но и реальная угроза тем, кто решится бездумно пересечь их владения.
"Так что, чтобы не стать "фотомоделью" в лапах хищников, советуем придерживаться официальных туристических маршрутов", – подчеркнули в ГПСУ.
Напомним, в феврале в Карпатах в фотоловушку пограничников попала рысь.
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