фото: ГПСУ

Камеры-ловушки пограничников в Самборском районе Львовщины снова зафиксировали диких животных

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Фотоловушки поймали на камеру настоящих хозяев этих лесов: рысь, волка, медведя и косулю. Это далеко не полный список зверей, попадающих в кадр.

Пограничники отмечают, что эти величественные хищники – не только звезды фотоловушек, но и реальная угроза тем, кто решится бездумно пересечь их владения.

"Так что, чтобы не стать "фотомоделью" в лапах хищников, советуем придерживаться официальных туристических маршрутов", – подчеркнули в ГПСУ.

Напомним, в феврале в Карпатах в фотоловушку пограничников попала рысь.