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03 апреля 2025, 06:09

На Львовщине в фотоловушку пограничников попали дикие звери: рысь, волк, медведь и косуля

03 апреля 2025, 06:09
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фото: ГПСУ
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Камеры-ловушки пограничников в Самборском районе Львовщины снова зафиксировали диких животных

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Фотоловушки поймали на камеру настоящих хозяев этих лесов: рысь, волка, медведя и косулю. Это далеко не полный список зверей, попадающих в кадр.

Пограничники отмечают, что эти величественные хищники – не только звезды фотоловушек, но и реальная угроза тем, кто решится бездумно пересечь их владения.

"Так что, чтобы не стать "фотомоделью" в лапах хищников, советуем придерживаться официальных туристических маршрутов", – подчеркнули в ГПСУ.

Напомним, в феврале в Карпатах в фотоловушку пограничников попала рысь.

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Львовская область пограничники фотоловушка животные дикие звери ГПСУ
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