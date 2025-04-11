Допомога пухнастикам: у Києві запрацював цифровий сервіс для безпритульних тварин

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У міському застосунку "Київ Цифровий" запрацював новий сервіс "Адопція тварин". Він об’єднує притулки столиці та допомагає знайти тваринам домівку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Користувачі можуть переглядати фото котів і собак, їх описи, додавати улюбленців до списку обраних і ділитися історіями тварин у соцмережах.

Адопція тварин доступна в розділі "Міські сервіси" в останній версії застосунку.

Аби взяти тварину додому, потрібно вибрати її картку та натиснути "Запропонувати дім". Опікун зв’яжеться з користувачем протягом п'яти днів, аби домовитись про знайомство та відповісти на питання щодо догляду.

"Передача тварини відбувається відповідно до правил притулку, з якого її забиратимуть", – йдеться у повідомленні.

Притулки та опікуни тварин, які хочуть доєднатись до проєкту та додати своїх підопічних у застосунок для пошуку їм нової сім’ї, можуть зареєструватися за інструкцією.

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