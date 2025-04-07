В Харьковской области полицейские разоблачили группу наркоторговцев, у которых изъяли более 1 килограмма каннабиса

фото: Национальная полиция

Работники Управления по борьбе с наркопреступностью ГУНП в Харьковской области задокументировали преступную деятельность двух мужчин в возрасте 43 и 45 лет, организовавших канал изготовления и сбыта наркотиков на территории Харькова и области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

По месту жительства фигурантов изъят каннабис в расфасованном состоянии по "дозам" и оптовым партиям, семена элитных сортов растений конопли, электронные весы, самодельное устройство для употребления каннабиса, другие вещественные доказательства преступной деятельности.

В отношении данного факта возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Харьков за неделю пережил более четырех десятков вражеских атак.