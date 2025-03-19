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19 марта 2025, 05:56

В Кировоградской области из реки достали тело мужчины

19 марта 2025, 05:56
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фото: ГСЧС
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В понедельник, 17 марта, вблизи села Малая Ганновка Александрийского района в реке Ингулец обнаружили тело мужчины

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, достали из водоема утопленника.

Причина смерти и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

Напомним, в Кировоградской области утром 15 марта из Кременчугского водохранилища спасатели достали тело погибшего рыбака.

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Кировоградская область погибший утопленники спасатели река
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