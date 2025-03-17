В Кировоградской области из водохранилища достали тело мужчины
Утром 15 марта из Кременчугского водохранилища спасатели вытащили тело погибшего рыбака
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Тело 40-летнего мужчины, жителя Светловодска, достали из воды в районе острова Вороновский и транспортировали в базу рыбаков в селе Великая Андрусовка Александрийского района.
Причина смерти мужчины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, утром 12 марта в Ровенской области в реке обнаружили тело человека. Спасатели достали утопленника из воды.
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Одесской области произошел пожар в интернате
17 марта 2025, 02:22В Киевской области женщина побила собаку топором: полиция возбудила уголовное дело
17 марта 2025, 01:56Пограничники показали, как сбивали "шахеды" в Одесской области
17 марта 2025, 01:30Атака дронов: в Киеве работает ПВО
17 марта 2025, 01:13На Прикарпатье шестилетний ребенок отравился угарным газом
17 марта 2025, 01:05Россияне атаковали дронами два авто на Сумсщине: есть раненые
17 марта 2025, 00:41Подозреваемый в убийстве активиста Демьяна Ганула признал свою вину
17 марта 2025, 00:25В понедельник в Украине похолодание: где ждать мокрый снег и сильный ветер
17 марта 2025, 00:03Закрытие Радио Свобода: коллективный Запад боится начать информационную войну с РФ
16 марта 2025, 18:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все блоги »