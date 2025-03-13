Вылез на вагон электрички и загорелся: в Киеве тяжелые ожоги получил 12-летний подросток

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В результате поражения электрическим током на железнодорожной станции "Киев-Волынский" травмировался 12-летний парень. Правоохранители устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

По данным следствия, несовершеннолетний парень взобрался на вагон электрички, где его поразило электрическим током. Ребенка с тяжелыми ожогами госпитализировали в больницу.

"На месте работают следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и ювенальные полицейские. Обстоятельства происшествия выясняются", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 13 марта, парень залез между вагонами поезда "Киев-Казатин", его ударило током и он загорелся.