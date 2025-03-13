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13 марта 2025, 19:05

В Запорожье мужчина поджег чужое авто из-за ревности, но произошла "ошибка"

13 марта 2025, 19:05
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Фото: Нацполиция
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В Запорожье местный житель ночью поджег авто предполагаемого соперника. Но на самом деле это оказалась машина не "любовника"

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел ночью 11 марта. Тогда правоохранителям сообщили, что во дворе многоэтажки горит военный автомобиль. Выяснилось, что поджег автомобиль 34-летний местный житель.

Оказалось, что подожженный автомобиль действительно принадлежит военному. Однако в последнее время машиной пользовалась его жена.

Накануне женщина на машине мужчины подвозила свою знакомую. Как раз эту женщину и приревновал злоумышленник. Ночью он облил автомобиль вероятного соперника легковоспламеняющимся веществом и поджег.

"Следователи уже сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 УК Украины", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве 27-летняя женщина в пьяном состоянии подожгла две машины. Она подожгла мусор и уложила это под авто. Теперь ей грозит заключение.

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